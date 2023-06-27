Система отрабатывает четыре независимых варианта открытия двери в хранилище.

В Киеве, в Дарницком районе, установили первую электронную систему доступа к укрытию. Напомним, что 12 июня спецкомиссия завершила ревизию бомбоубежищ в столице и обнародовала результаты проверки.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации. Отмечается, что новейшая электронная система доступа к укрытиям уже прошла тестирование и готовится к вводу в эксплуатацию.

"Первое, опытное такое устройство инсталлировано в одном из сооружений гражданской защиты в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Эта система имеет четыре независимых варианта открытия двери в хранилище: автоматический, когда в городе объявляется воздушная тревога; дистанционный - диспетчером через связь переговорного устройства; физический - "ключом "(вроде ключа к обычному домофону); а также через пин-код, который генерируется в чат-боте Телеграмм "бомбоубежища Киева".

"Все четыре варианта работают независимо друг от друга и обеспечивают беспрепятственный доступ при любых условиях. Даже если выключится поставка электричества – система резервно питается своим собственным аккумулятором", - пояснили в КМВА.

Выход из закрытого укрытия бесконтактный - достаточно поднести руку к сенсорной кнопке.

Отмечается, что диспетчер умеет не только открывать двери и общаться по голосовой связи с посетителями укрытия, но и контролировать исправность системы.

В случае возникновения неисправностей или технических проблем диспетчер может оперативно вызвать техническую поддержку для возобновления работы оборудования.

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что изготовление и установка такой системы требует определенного времени и финансирования.

"Но после запуска в работу этой первой системы мы будем системно наращивать оборудование такими устройствами других укрытий по столице. Киевляне и гости города должны иметь быстрый и беспрепятственный доступ к хранилищам во время воздушных угроз", - сказал он.

В Деснянском районе произошла трагедия из-за закрытого бомбоубежища

Как сообщал УНИАН, после того, как в результате очередной российской атаки, совершенной в ночь на 1 июня, в Деснянском районе столицы возле одного из укрытий погибли три человека - ребенок и две женщины, в Киеве активно начали проверять укрытие. Погибшие не смогли укрыться в бомбоубежище, поскольку его дверь была закрыта.

После того, как была проведена проверка, оказалось, что многие помещения, помеченные как укрытия, непригодны для использования.

8 июня Киевским городским советом районным государственным администрациям города из городского бюджета на ремонт укрытий было дополнительно выделено 0,5 млрд грн.

9 июня заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что в Киеве планируют установить 200 модульных железобетонных укрытий и внедрить систему автоматического допуска людей в укрытие.

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