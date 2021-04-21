По словам начальника ГУ Госпродпотребслужбы, «британский» штамм быстро распространяется и вызывает осложнения на седьмые сутки.

В Киеве у 80% больных COVID-19 зафиксирован «британский» штамм коронавируса.

Читайте такжеКиев к майским праздникам может перейти в "оранжевую" зону - РубанОб этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире «Украина 24».

«Ситуация действительно есть положительная по снижению заболеваемости и госпитализаций. Но сегодня мы наблюдаем 80% в городе Киеве именно «британского» штамма, который быстро распространяется и вызывает осложнения на седьмые сутки», - заявил он.

«Советуем всем гражданам при проявлениях каких-либо признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью. Все лечебные учреждения обеспечены, врачи знают, как работать с такими больными. Есть алгоритм лечения таких пациентов», - cказав Рубан.

Карантинные ограничения в Киеве

Киев с 23 марта в ”красной” зоне эпидопасности, хотя власти города усилили карантин с 20 марта.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.

14 апреля в Киеве действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.

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Автор: Константин Гончаров