Власть решает, продолжать ли локдаун в Киеве / Фото УНИАН, Чузавков Сергей

В Киеве решение о дополнительных противоэпидемических ограничениях на Пасху будет принято в пятницу, 23 апреля

Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала Украина 24, комментируя ситуацию с локдауном в Киеве. 

«Сегодня проводится диалог, консультация со всеми конфессиями, церквями. В настоящее время проводится разработка противоэпидемических мероприятий со всеми церквями и решение (про локдаун в Киеве, - прим.) будет принято в пятницу после проведения всех консультаций», - заявил он.

Локдаун в Киеве: что нужно знать

  • Киев с 23 марта в "красной" зоне эпидбезопасности.
  • С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.
  • 14 апреля в Киеве действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.
  • 16 апреля Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что город готовит дополнительные противоэпидемические меры, чтобы после Пасхальных праздников не произошло инфекционного взрыва. Мероприятия будут утверждены Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
  • 21 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев до конца апреля может покинуть "красную" зону карантина и перейти сразу в "желтую", минуя "оранжевую".

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Автор: Тарас Сидоржевский