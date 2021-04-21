Сейчас проводится диалог со всеми церквями относительно противоэпидемических мероприятий на Пасху.

В Киеве решение о дополнительных противоэпидемических ограничениях на Пасху будет принято в пятницу, 23 апреля

Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала Украина 24, комментируя ситуацию с локдауном в Киеве.

«Сегодня проводится диалог, консультация со всеми конфессиями, церквями. В настоящее время проводится разработка противоэпидемических мероприятий со всеми церквями и решение (про локдаун в Киеве, - прим.) будет принято в пятницу после проведения всех консультаций», - заявил он.

Локдаун в Киеве: что нужно знать

Киев с 23 марта в "красной" зоне эпидбезопасности.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.

14 апреля в Киеве действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.

16 апреля Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что город готовит дополнительные противоэпидемические меры, чтобы после Пасхальных праздников не произошло инфекционного взрыва. Мероприятия будут утверждены Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

21 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев до конца апреля может покинуть "красную" зону карантина и перейти сразу в "желтую", минуя "оранжевую".

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Автор: Тарас Сидоржевский