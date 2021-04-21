За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 12 тыс. 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В Национальной академии наук Украины зафиксировали тенденцию к росту числа госпитализированных детей с COVID-19 в возрасте до 9 лет за последнюю неделю.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 20 апреля – 4 мая 2021 года НАНУ.

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"Довольно неожиданно в последнюю неделю число госпитализированных больных в возрасте до 9 лет включительно оказалось по крайней мере вдвое выше, чем число госпитализированных больных в возрасте от 10 до 19 лет включительно", - указывают ученые.

Коронавирус в Украине: статистика

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 12 тыс. 162 новых случая коронавірусної болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 974 тыс. 118 человек, выздоровели – 1 млн 514 тыс. 472, умерли – 40 тыс. 796. Медики провели 9 млн 42 тыс. 785 ПЦР-тестов.

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Автор: Константин Гончаров