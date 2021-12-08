В Украине создан Всеукраинский общественный штаб обороны, который должен заниматься подготовкой и координацией гражданского населения в случае российской агрессии. Такое решение приняли делегаты съезда региональных Штабов обороны, состоявшегося в Киеве 8 декабря.

"Мы, как общественность, скорее всего должны стать координатором между специализированными государственными органами, между местной властью на уровне районов, на уровне ОТГ и на уровне областей", - заявил представитель движения содействия территориальной обороне Андрей Гордиенко во время выступления на съезде.

Лидер Нацкорпусу Андрей Билецкий заявил о необходимости консолидации усилий всех патриотических и ветеранских движений для обороны Украины и реформирования действующей системы теробороны.

"Мы должны в любую минуту быть готовыми подставить государству наше плечо. Помочь. Потому что это наша задача - помочь, не власти, но государству", - сказал Билецкий.

В съезде в качестве спикеров также приняли участие представители наиболее успешных региональных штабов обороны, местных властей, ГСЧС, участники территориальной обороны из других стран.

Организаторами съезда являются Институт национального развития и движение содействия территориальной обороне Украины. Инициатива штабов обороны принадлежит Национальному Корпусу с целью подготовки граждан к противодействию российскому наступлению.

Автор: Григорий Бондарь