Участники акции развесили на дереве колокольчики как символы голосов детей, которых больше нет с нами.

В международный День детей-жертв агрессии по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской на территории Софии Киевской состоялась акция, посвященная памяти маленьких украинцев.

На мероприятии были родственники погибших, представители ОП, генпрокурор Украины, дипломаты и представители UNICEF.

Участники акции развесили на дереве колокольчики как символы голосов детей, которых больше нет с нами.

"Сегодня среди нас люди, которые потеряли самое дорогое. Родители. Мне не хватает слов, чтобы выразить свое сочувствие. Все слова сейчас могут быть банальными и лишними. Позвольте просто побыть с вами, разделить эту боль", - обратилась Зеленская к родителям и близким погибших детей.

Отметим, что мероприятие состоялось при поддержке SOCAR Energy Ukraine, который регулярно помогает пострадавшим украинцам, заправляя "скорые" и пожарные авто и оказывая гуманитарную и медицинскую помощь.