Восьмилетнего мальчика, живущего в кустах, случайно обнаружили в Мелитополе. Ребенок жил под открытым небом на куче старых матрасов.
Об этом сообщает Служба по делам детей в Мелитополе в Facebook
Мальчика заметили местные жители и работники ДЮСШ. Специалисты службы по делам детей проверили информацию и обнаружили в указанном месте восьмилетнего мальчика.
Вместе с ребенком находились двое взрослых, которые назвали себя его родителями, но при этом у них не было никаких документов. По их словам, на улице они живут больше недели. Ребенка осмотрели и доставили в детскую больницу для обследования и лечения.
Читайте такжеРугалась и бросалась в драку: в Одессе пьяная горе-мать гуляла по проезжей части с младенцем (фото)
На обнародованных фото видно, что мальчик буквально жил в кустах под открытым небом. При этом он спал на старых матрасах, которые лежали на земле, а вместо шкафа и игрушек у него была картонная коробка.
Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области полицейские 16 июня задержали четыре раза судимого 70-летнего преступника, который насиловал и развращал детей.
Вас могут заинтересовать следующие новости:
- В Киеве учительница избила школьника с аутизмом: инцидент прокомментировали в Раде и КГГА (видео)
- В супермаркете Петербурга нашли младенца: ребенка бросили из-за грязного пола
- Представлялась знакомой: в Одесской области дети отдавали мошеннице деньги и драгоценности
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram