Ребенка заметили местные жители и работники ДЮСШ.

Восьмилетнего мальчика, живущего в кустах, случайно обнаружили в Мелитополе. Ребенок жил под открытым небом на куче старых матрасов.

Об этом сообщает Служба по делам детей в Мелитополе в Facebook

Мальчика заметили местные жители и работники ДЮСШ. Специалисты службы по делам детей проверили информацию и обнаружили в указанном месте восьмилетнего мальчика.

Вместе с ребенком находились двое взрослых, которые назвали себя его родителями, но при этом у них не было никаких документов. По их словам, на улице они живут больше недели. Ребенка осмотрели и доставили в детскую больницу для обследования и лечения.

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На обнародованных фото видно, что мальчик буквально жил в кустах под открытым небом. При этом он спал на старых матрасах, которые лежали на земле, а вместо шкафа и игрушек у него была картонная коробка.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области полицейские 16 июня задержали четыре раза судимого 70-летнего преступника, который насиловал и развращал детей.

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Автор: Анастасия Горбачева