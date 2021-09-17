18-19 сентября на ВДНГ пройдет выставка бездомных котов "Подари мне дом".

Во второй половине сентября на ВДНГ состоится благотворительная выставка бездомных котов, в ходе которой посетители смогут забрать домов особенно полюбившихся четырехлапых. Также в ходе мероприятия состоятся мастер-классы, консультации, конкурсы и викторины.

Выставка "Подари мне дом" пройдет с 18 по 19 сентября на ВДНГ, в павильоне №4. Посетители смогут принять участие в различных активностях и выбрать себе кота, которого заберут домой. Все собранные средства пойдут на развитие приютов для бездомных животных.

Организаторы сообщают, что помимо котов, на выставке также будут показаны грызуны и рыбы. Профессиональные грумеры проведут посетителям мастер-классы по правильному уходу за шерстью домашних животных. Также там можно будет проконсультироваться с ветеринарами и получить дельные советы по питанию питомцев и принять участие в конкурсах и викторинах с призами.

Когда: выставка будет открыта 18-19 сентября с 10:00 до 20:00.

Сколько стоит: стоимость посещения для взрослых – 70 гривен, для детей от 7 до 14 лет – 50 гривен, для детей до 7 лет, участников АТО и пенсионеров – бесплатно.

Автор: Григорий Бондарь