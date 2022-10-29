Комментаторы были шокированы тем, что увидели на видео от риелтора.

Несмотря на ракетные атаки и угрозы ударов дронами-камикадзе, в Киеве "кипит жизнь". Люди как и раньше сдают квартиры в аренду, на нехватку желающих снимать жилье мало кто жалуется. Но среди объявлений можно найти довольно оригинальные варианты - в сети показали и "люкс-вариант", который явно оценят любители "Пшонка-стайла" (Виктор Пшонка - экс-генпрокурор, который был известным фанатом пафосной роскоши, - УНИАН).

Риэлтор показал на видео, как выглядит "золотая" квартира, которую сдают за 15 тысяч долларов в месяц (более 554 тысяч гривень).

За такие деньги предлагаются апартаменты в 350 квадратных метров. Интерьер довольно своеобразный: повсюду "золото", вензеля, огромные люстры и телевизор на всю стену.

Видео дня

Комментаторы были шокированы тем, что увидели. Они отметили, что с трудом могут понять человека, который согласится жить в такой "роскоши" за такие огромные деньги.

"Ох, этот минимализм", "стиль: поздний пшонкизм", "не понимаю, как в этом можно жить", "ну как такое можно купить? Как это вообще можно было захотеть и построить? Ну глаза же болят", - пишут комментаторы.

Что такое "Пшонка-стайл" и откуда пошел мем

Виктор Пшонка был генпрокурором Украины с 2010 по 2014 годы. Чиновник времен Януковича прославился страстью к роскоши. Когда Пшонка сбежал, в его доме в Гореничах нашли немало ценностей: картины, монеты, иконы. Само жилище шокировало украинцев безвкусицей и роскошью. После этого любовь людей к золотым вензелям и показному богатству начали называть "Пшонка-стайл".

Так, в 2020 году в соцсетях бурно обсуждали VIP-вагоны от "Укрзализныци". Интерьер вагонов вызвал негодование украинцев, из-за чего задумку сразу же причислили к "Пшонка-стайлу".

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