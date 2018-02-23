Гуляет ветер: журналисты показали опустошенное имение Пшонки, ранее поразившее безвкусицей и роскошью (видео)

Сегодня ровно четыре года, как Виктор Пшонка сбежал из страны. 23 февраля 2014 года, только хозяин стремглав бежал, дверь в его доме открыли люди в балаклавах. А украинцы массово пошли на смотрины к генпрокурору и сначала даже разувались при входе.

В арестованном имении экс-генпрокурора Виктора Пшонки гуляет ветер. От дома, на который одиозный чиновник потратил миллионы долларов, остались одни стены.

Журналистов пустили в имение без проблем. Люди в форме не говорят, кем уполномочены. Уверяют, если бы не они, от дома не осталось бы и кирпича, говорится в сюжете ТСН.

Что разворовывали здесь абсолютно все, заметно еще при входе - гараж без ворот, вход в дом уже без львов. Только с фотографиями чиновников-беглецов.

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Все разграблено до последней розетки, от лестницы на второй этаж остался лишь скелет, сорван даже мраморный подоконник. В бывшей спальне валяются бутылки из-под водки и рамы от картин. Мародеры выгребли все.

После тотального грабежа ожил лишь хлев. Сейчас здесь прибавилось живности. Ее, говорят охранники, разводят для себя.

Как грабили богатого соседа, в селе сейчас вспоминают неохотно. А в прокуратуре открещиваются - имели право арестовать только земельный участок и здание.

Дом в Гореничах во время Майдана после бегства экс-генпрокурора стал доступен для журналистов и поразил общество роскошью и безвкусицей.