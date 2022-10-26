На открытии присутствовали сами герои - азовцы, которые защищали Мариуполь и прошли все ужасы плена.

Сегодня торжественно открыта первая табличка на улице Героев полка "Азов" (старое название – Маршала Малиновского). На открытии присутствовали сами герои - азовцы, которые защищали Мариуполь и прошли все ужасы плена. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный.

"Сегодня в Киеве появилась улица Героев полка "Азов". Азовцы - одни из тех героев, которые, жертвуя своей жизнью и здоровьем, борются за свободу и независимость нашей Украины. И именно сейчас очень важно запечатлеть навсегда героизм каждого. Увековечение подвига азовцев в названии столичной улицы - это и почтение памяти павших, и благодарность тем героям, кто до сих пор защищает нашу землю от российских захватчиков", - заявил Артур Палатный.

На открытии присутствовали представители "Азова" Андрей Билецкий, Максим Жорин, Иван Игнатьев (друг Игнат), Богдан Кротевич и другие.

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"Я поблагодарил каждого из них за сверхчеловеческий подвиг, который они совершали и совершают ради существования нашего государства и нашего будущего. Гордимся вами! Украина точно победит с такими героями!" – отметил Палатный.

Как сообщалось, в Киеве переименовали более ста улиц, названия которых были связаны с советским прошлым и страной-агрессором. В августе киевляне голосовали в приложении "Киев цифровой" за новые названия улиц. Предложение переименовать улицу Маршала Малиновского в улицу Героев полка "Азов" набрало 19 823 голоса.