Учения продлятся шесть часов. Место проведения учения сообщат каждому лично после регистрации.

В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению. Об этом сообщил заместитель директора департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина, речь идет на портале Киевской городской власти.

"Чем больше людей пройдет хотя бы начальную, базовую подготовку относительно действий в условиях военной агрессии, тем более устойчивыми и осведомленными они будут становиться, и меньше среди нас будет потерь. Потому что подготовленный - значит защищенный", - отметил Щербина.

В частности, шестичасовые занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям:

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основы минно-взрывной безопасности: правила обращения со взрывоопасными предметами;

стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;

защита от оружия массового поражения: действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Проводить учения будут работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки. Для удобства учения будут проходить в рабочие и выходные дни.

Желающие пройти обучение по подготовке к национальному сопротивлению должны заполнить регистрационную форму по ссылке.

Место проведения учений будет сообщено каждому участнику лично.

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6 июля в столице провели штабные тренировки с органами управления и силами гражданской защиты территориальной подсистемы города Киева единой государственной системы гражданской защиты.

Тема учений - порядок действий в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации регионального уровня, связанной с возможным загрязнением территории радиоактивными материалами. Учения проводились при участии специалистов Министерства энергетики Украины, НАЭК Энергоатом, Института ядерных исследований НАН Украины.

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