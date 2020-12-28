В Киеве на Контрактовой площади установили художественную инсталляцию "Закрывайся маской, а не в себе".
Читайте такжеПсихолог дала советы, как не сойти с ума во время пандемииВ основе инсталляции – самая большая медицинская маска в Украине.
На гигантской маске написаны реплики, связанные с наиболее распространенными страхами людей во время пандемии: "Неужели потеряю работу?", "Долго еще бояться?", "Когда я увижу внуков?", "Заберите детей в школу!", "Достало, сколько ж можно?".
Установка объекта происходила в рамках социальной кампании Международной организации по миграции (МОМ). Цель проекта - привлечь внимание украинцев к проблемам психического здоровья.
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