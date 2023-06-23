Как использовать посольство РФ в Киеве? / фото УНИАН

Жителей столицы спросили, что они хотят видеть на месте посольства Российской Федерации на Воздухофлотском проспекте.

Опрос УНИАН опубликован на YouTube. Самым популярным предложением было создание в этом здании Музея российских преступлений и инсталляций в память о незаконной и агрессивной войне Российской Федерации против Украины. 

В то же время некоторые киевляне предложили снести здание, чтобы сделать на этом месте парк. Другие считают, что этот район можно использовать для строительства новой школы или кинотеатра.

Посольство РФ в Киеве: что известно

Напомним, что здание посольства России в Украине закрылось за два дня до начала полномасштабного вторжения.

Этой весной Киевский городской совет расторг договор аренды земли с российским посольством и обратился в Кабинет министров Украины относительно возвращения имущества в собственность Украины.

Напомним, ранее украинский историк Александр Алферов предложил создать в этом здании единственный в мире музей правдивой истории России, чтобы бороться с мифами о стране-агрессорке. 

"Там следует сделать Музей. Но не музей оккупации, не освободительных соревнований или филиал какого другого музея. По моему мнению там следует сделать "Музей РФ (Московии)", - написал Алферов.

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