Большинство опрашиваемых предложило сделать там музей.

Жителей столицы спросили, что они хотят видеть на месте посольства Российской Федерации на Воздухофлотском проспекте.

Опрос УНИАН опубликован на YouTube. Самым популярным предложением было создание в этом здании Музея российских преступлений и инсталляций в память о незаконной и агрессивной войне Российской Федерации против Украины.

В то же время некоторые киевляне предложили снести здание, чтобы сделать на этом месте парк. Другие считают, что этот район можно использовать для строительства новой школы или кинотеатра.

Посольство РФ в Киеве: что известно

Напомним, что здание посольства России в Украине закрылось за два дня до начала полномасштабного вторжения.

Этой весной Киевский городской совет расторг договор аренды земли с российским посольством и обратился в Кабинет министров Украины относительно возвращения имущества в собственность Украины.

Напомним, ранее украинский историк Александр Алферов предложил создать в этом здании единственный в мире музей правдивой истории России, чтобы бороться с мифами о стране-агрессорке.

"Там следует сделать Музей. Но не музей оккупации, не освободительных соревнований или филиал какого другого музея. По моему мнению там следует сделать "Музей РФ (Московии)", - написал Алферов.

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