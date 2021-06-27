В центре сквера установили садово-парковую скульптуру с эмблемой Главного управления разведки МО Украины.

В Соломенском районе Киева открыли сквер в честь Героя Украины генерал-майора Максима Шаповала.

Также там открыли памятный знак, посвященный украинским разведчикам, сообщает КГГА.

Максим Шаповал погиб 27 июня 2017 года: он был убит наемником, действия которого координировались ФСБ России и ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ.

В центре сквера установили садово-парковую скульптуру с эмблемой Главного управления разведки МО Украины – памятный знак, посвященный украинским разведчикам. Автором проекта стал народный художник Украины Николай Илькович Билык.

Убийство Шаповала

Сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал погиб в результате взрыва автомобиля, который произошел в Соломенском районе Киева около восьми утра 27 июня 2017 года. Дело классифицировали по статье "теракт". СМИ называли основными версиями убийства Шаповала действия российских спецслужб.

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Автор: Олег Давыгора