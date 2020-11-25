Представленные фотографии презентуют исследование биографии немки Магды Хоманн, которая поселилась в Украине после Первой мировой войны.

В Укринформе открылась фотовыставка “Боль потомков”.

Историко-документальная экспозиция посвящена 100-летию трагедии немецко-украинской семьи из Винницкой области, исследованием которой много лет подряд занимаются ее потомки

Как сообщает корреспондент агентства, презентация фотовыставки состоялась во вторник 24 ноября Центром немецкой культуры “Видерштраль” совместно с Общественной организацией “Лейпцигский дом”. Обнародованные фотографии представят исследования биографии немки Магды Хоманн, которая после Первой мировой войны с мужем-украинцем, бывшим военнопленным, покинула Германию и поселилась в селе Каришкив на Винниччине. В Украине она пережила Голодомор, смерть мужа и немецкую оккупацию во время Второй мировой войны, а в 1944 году была арестована как “враг народа” и, вероятно, погиб в лагерях Гулага.

"Это история о том, как можно беречь память. Сегодня немецкое правительство и украинское государство объединились в том, чтобы донести до людей историю этой простой, якобы невыдающейся женщины, такую трагическую и важную. Падают империи, исчез СССР, упала берлинская стена, а история Магды Хоманн живет и, думаю, будет интересной для очень многих людей не только из Украины и Германии”, - заявил во время открытия фотовыставки гендиректор Укринформа Александр Харченко.

В открытии фотовыставки приняли участие внук Магды Петер Хоманн и правнук Сергей Сай-Боднар, исследователи истории немки и ее рода и авторы публицистически-документальной повести “Любовь и муки Магды Хоманн”, опубликованной в 2014 году. Целью их совместных исследований является выяснение обстоятельств ареста и гибели, места захоронения Хоманн-Кучинской.

“Исследуя 5 родословных для другой книги, я заметил одну закономерную особенность. Мы не умеем или нас не научили беречь свою историю, потому что тот, кто не знает происхождения своей семьи, не может быть настоящим патриотом. Я смог добраться в своих исследованиях до архивных данных только в 1863 году, а Петер Хоманн — до данных 1563-го”, - рассказал Сергей Сай-Боднар.

По словам исследователя, весной текущего года члены Совета Государственного агентства Украины по вопросам кино приняло решение о финансировании создания фильма по мотивам исследований биографии Магды Хоманн. Исследовательский проект стал победителем конкурса грантов-2020 от Центра немецкой культуры в номинации “Культурная работа” и тоже получил финансовую поддержку.

“Для нас, представителей немецкого сообщества, это всегда очень болезненные проекты. Важной составляющей нашего сознания есть память и эта выставка глубоко пронизана этим содержанием, ее основная задача — память об истории рода, народа, нации”, - сообщила во время выступления на мероприятии руководитель Центра немецкой культуры «Widerstrahl» Людмила Коваленко-Шнайдер.

Фотовыставка продлится в зале Укринформа до 27 ноября, далее в течение двух недель фотографии будут размещены в окнах информагентства, что выходят на улицу Богдана Хмельницкого.

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Автор: УНИАН