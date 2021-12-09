Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В Киеве прокуратура добилась увеличения приговора обвиняемому в убийстве 6-летнего мальчика с 13 до 15 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По принципиальной позиции ювенального прокурора Киевской городской прокуратуры коллегией судей Киевского апелляционного суда вынесен приговор, которым к 15 годам лишения свободы приговорен мужчина за совершение умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление произошло 25 июня 2020 года в квартире по ул. Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы.

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Как установило следствие, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 6-летнего сына знакомой, следствием чего стала открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы, ушибы внутренних органов ребенка.

От таких травм мальчик скончался в реанимационном отделении детской больницы.

Отмечается, что прокурор настаивал на назначении наказания в виде 15 лет лишения свободы. Однако приговором Деснянского районного суда обвиняемому было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Не соглашаясь с таким наказанием, окружная прокуратура обжаловала приговор в апелляционной инстанции.

"08.12.2021 Киевский апелляционный суд согласился с доводами прокурора, отменил приговор суда первой инстанции и принял новый приговор, которым обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Автор: Екатерина Гирнык