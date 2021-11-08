По словам отца убитого, его сын погиб в результате конфликта, возникшего из-за украинского языка.

Убитый 26-летний спортсмен и призер по джиу-джитсу Николай Балабатько из Запорожской области был единственным сыном у отца, владельца гостиницы "Прибой" в Кирилловке Олега Балабатько.

Как пишет ТСН, в декабре парню должно было исполниться 27 лет.

До переезда в Киев Николай Балабатько учился в коллегиуме №98 в Запорожье. А в столице поступил в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, который он так и не окончил – парня отчислили в 2018 году.

Джиу-джитсу Николай заинтересовался в 2011 году. В 2015 году он стал бронзовым призером Всеукраинского турнира по джиу-джитсу и решил на этом остановиться, чтобы заниматься бизнесом в сфере ресторанных услуг и услуг по мобильному питанию.

Убийство спортсмена Николай Балабатько: что известно

Читайте также"Это не случайное ДТП": дочь погибшего в жуткой аварии с Infiniti в Харькове не верит в раскаяние виновникаПо словам отца убитого, его сын погиб в результате конфликта, возникшего из-за украинского языка парня.

На парня якобы напал "пьяный житель оккупированного Луганска". Он позвал молодого человека на улицу, чтобы решить вопрос силой. Там злоумышленник ударил парня ножом прямо в сердце. Николая не смогли спасти.

По данным полиции, инцидент произошел в Дарницком районе Киева ночью 5 ноября.

В полицию позвонил телохранитель частной фирмы и сообщил о драке между двумя мужчинами на проспекте Петра Григоренко.

"Когда прибыла полиция, заявитель рассказал, что услышал крики мужчин и увидел одного из них на земле. Правоохранители выяснили, что в результате внезапного конфликта между прохожими, один из них ударил оппонента ножом в грудь. На месте происшествия медики констатировали смерть 26-летнего киевлянина. Подозреваемого 26-летнего местного жителя задержали и изъяли нож", – рассказали в полиции.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц