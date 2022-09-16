Большинство захоронений подписаны только номерами, поэтому правоохранители должны установить, кто именно и при каких обстоятельствах погиб.

На месте массового захоронения возле Изюма уже раскопаны тела 22 гражданских и 17 военных Вооруженных сил Украины, которых убили российские оккупанты.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Telegram.

В частности, полицейские рассказали о первом дне проведения эксгумации на месте массового захоронения возле Изюма.

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"Следователи полиции вместе с судмедэкспертами и прокурорами начали работу на месте массового захоронения под Изюмом. В настоящее время следователи раскопали 22 погибших гражданских людей, а также 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы", - говорится в сообщении.

"Большинство захоронений подписаны только номерами, поэтому правоохранители должны установить, кто именно и при каких обстоятельствах погиб", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

Сегодня, 16 сентября, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных.

Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

В свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел, которые были эксгумированы сегодня на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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