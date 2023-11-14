В областной военной администрации предупреждают, что в регионе остается высокой минная опасность.

В Харьковской области во вторник, 14 ноября, в селе Григорьевка Барвенковской общины мужчины в легковом авто подорвались на взрывном устройстве. В результате инцидента погиб 35-летний мужчина.

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация. Отмечается, что еще один мужчина в возрасте 30 лет получил взрывную травму и сейчас находится в тяжелом состоянии. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В администрации предупреждают, что в Харьковской обасти остается высокой минная опасность.

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Минирование территории Украины - последние новости

На разминирование Украины понадобится 757 лет. Об этом недавно написало издание TIME. Отмечается, что за более чем 600 дней с начала полномасштабного вторжения России Украина стала самой заминированной страной в мире, опередив Афганистан и Сирию. Считается, что треть украинской территории усеяна миллионами неразорвавшихся мин и кассетных бомб, а также проводами, минами-ловушками и осколками снарядов.

Также УНИАН сообщал о том, что 15 октября в Николаевской области на мине подорвались двое детей. 14-летний мальчик погиб, его 12-летний товарищ получил травмы. В тот же день аналогичный трагический случай произошел в Черниговской области - там на мине в лесополосе подорвались два человека. Один из них погиб.

В то же время загрязнение минами есть не только на территории украинской суши, но и в акватории Черного моря. Так, в середине октября у берегов Румынии на мине подорвался нефтяной танкер.

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