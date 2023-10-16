Это уже второй случай с подрывом судна на плавучей мине в этом месяце.

В Черном море у берегов Румынии на мине подорвался нефтяной танкер. Судно шло под флагом Либерии.

Как сообщает Sky News, инцидент стался в воскресенье, 15 октября. Речь идет о танкере Ali Najafov.

Отмечается, что судно получило незначительные повреждения. Экипаж не пострадал.

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По словам главы консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорука Исика, в тот момент танкер находился вблизи канала Сулина. Украинский источник также подтвердил информацию о подрыве судна.

Это уже второй случай с подрывом судна на плавучей мине в этом месяце.

Мины в Черном море

С начала вторжения в Украину, Россия загрязнила минами и акваторию Черного моря. Их часто выносит на побережье в южных областях Украины. Эти мины – серьезная угроза для судноплавства.

6 октября сообщалось, что в Черном море подорвалось на мине коммерческое судно Kafkametler, которое шло под флагом Турции. Экипаж не пострадал, а сам корабль получил незнаичительные повреждения. Произошел инцидент в 11 морских милях к северу от города Сулина в Румынии.

После этого случая Турция, Болгария и Румыния решили создать инициативу для борьбы с морскими минами в Черном море.

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