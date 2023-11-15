Служба безопасности разоблачила в Харькове российского агента, который корректировал ракетно-артиллерийские удары по военной и критической инфраструктуре города.
Как сообщает СБУ, им оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.
Отмечается, что среди основных задач вражеского агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковской области, которое много раз подвергалось обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.
Также злоумышленник отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, в том числе с боеприпасами и амуницией украинских воинов. Еще одной его задачей было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.
Сотрудники СБУ разоблачили агента военной разведки РФ и задержали его по месту жительства в областном центре.
По материалам следствия, он передавал разведданные в российское ГРУ через мессенджер в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах. Во время обысков дома у задержанного изъят мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами сотрудничества с агрессором.
Российскому агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Как наказали наводчика ракет на Харьковскую ОВА - детали
Мужчина, который 1 марта 2022 года навел российские ракеты на здание Харьковской областной военной администрации, получил пожизненное заключение. Тогда в результате удара погиб 31 человек, здание ОВА было существенно разрушено.
Корректировщик присылал разведданные через запрещенную в Украине соцсеть двум женщинам, работающим на российские спецслужбы. В суде своей вины он не признал.