5 февраля в Харькове состоится шествие за украинский Харьков "Марш единства" в знак готовности харьковчан к сопротивлению российской агрессии.

Мероприятие организует "Штаб обороны Харьковщины" и предусматривает только государственную символику, без партийных флагов.

"Харьков должен объединиться и вновь продемонстрировать свой характер и готовность еще упорнее защищаться. Во времена реальных угроз военного нападения, харьковчане выйдут на улицы города и скажут всему миру: "Харьков - украинский город!", - говорится в пресс-релизе организаторов.

"Марш единства" начнется в субботу 5 февраля в 14:00 на площади Конституции.