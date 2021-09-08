Впервые скрипачка посетила Харьков в 2019 году.

В Харькове зазвучала "Красная скрипка" легендарного мастера Антонио Страдивари, которой в прошлом году исполнилось 300 лет.

На репетицию к станции метро "Госпром" пришли сотни горожан, пишет Kharkiv Today.

Солисткой выступила американская музыкант Элизабет Питкерн с участием академического симфонического оркестра "Слобожанский" под руководством немецкого дирижера Даниила Австриха.

Обладательница уникального инструмента призналась, что в будущем хочет продать ценную скрипку стоимостью от 3 до 15 миллионов долларов, а деньги потратить на благотворительность.

"Для меня она бесценна. Когда карьера закончится, скрипка будет продана, все вырученные деньги пойдут на школы и университеты", – рассказала Питкерн.

Свой инструмент скрипачка возит в специальном футляре из титанового сплава.

Репетицию провели перед концертом "Мистическая" Красная скрипка" Страдивари", который состоится в пятницу, 10 сентября. На сцене будут звучать композиции Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна.

Скрипки Страдивари

Исследователи до сих пор не могут сойтись в преимуществах скрипок Страдивари. Большинство ученых все же обращает внимание на плотную древесину и "секретную формулу" лака.

Для химической обработки древесины Страдивари использовал смесь поташа, ивы и угля.

Для изоляции мастер накладывал второй слой из белка, меда, сахара и аравийской камеди. А потом – лак, который не проникал вглубь древесины скрипки.

Обработка древесины служила также защитой против паразитов и плесени. Тем не менее другое исследование утверждает, что собственное действие плесени должно было бы придать особое качество звучания древесины, тем более, что провели сравнение слепым методом скрипки Страдивари и современной скрипки, сделанной из древесины, обработанной плесенью, и этот современный инструмент победил.

Для своих инструментов Страдивари использовал балканский клен, обечаек и ель европейскую.

Автор: Яна Ставская