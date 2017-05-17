Пограничники предотвратили вывоз на оккупированную боевиками территорию скрипки Страдивари

Пограничники предотвратили вывоз на подконтрольную боевикам территорию скрипки работы Страдивари (Violin Concert Straduari).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГПСУ, вчера, 16 мая, в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» пограничники во время осмотра автомобиля «ВАЗ», на котором гражданин Украины следовал в неподконтрольный Донецк, в багажном отделении обнаружили старинную скрипку работы Страдивари (Violin Concert Straduari).

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«Находка датирована 1730 годом выпуска и, вероятно, представляет культурную и историческую ценность», - говорится в сообщении.

Гражданин и выявленный музыкальный инструмент переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения. Также проверяется информация о происхождении скрипки, в том числе на предмет кражи, и куда ее везли.