Пограничники предотвратили вывоз на оккупированную боевиками территорию скрипки Страдивари
Находка датирована 1730 годом выпуска.
Пограничники предотвратили вывоз на подконтрольную боевикам территорию скрипки работы Страдивари (Violin Concert Straduari).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
По данным ГПСУ, вчера, 16 мая, в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» пограничники во время осмотра автомобиля «ВАЗ», на котором гражданин Украины следовал в неподконтрольный Донецк, в багажном отделении обнаружили старинную скрипку работы Страдивари (Violin Concert Straduari).
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«Находка датирована 1730 годом выпуска и, вероятно, представляет культурную и историческую ценность», - говорится в сообщении.
Гражданин и выявленный музыкальный инструмент переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения. Также проверяется информация о происхождении скрипки, в том числе на предмет кражи, и куда ее везли.