Сейчас в модульном городке живут 196 человек.

В Харькове построят три общежития для жителей Донецкой и Луганской области, которым пришлось оставить свое жилье и переехать с оккупированных территорий.

Общежития построят на месте существующего модульного городка. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

И. о. мэра Игорь Терехов напомнил, что Харьков был первым городом Украины, в котором построили модульный городок для переселенцев.Читайте такжеИ. о. мэра Харькова Терехов поручил уменьшить суммы в январских квитанциях за тепло

И.о. мэра Игорь Терехов напомнил, что Харьков был первым городом Украины, в котором построили модульный городок для переселенцев.

«Он был рассчитан на пять лет. К сожалению, конструкция приходит в негодность, и нам нужно создать для людей комфортные условия. Здесь живут люди, которые нуждаются в социальной защите, люди с инвалидностью, семьи с детьми. За эти годы в городке родилось 30 детей. Рассчитываем как можно скорее получить средства и приступить к работам», - заявил Терехов.

Он сообщил, что 30% проекта будет профинансировано из городского бюджета, остальные 70% - из государственного.

Сейчас в модульном городке живет 196 человек, в том числе 78 детей и 27 людей с инвалидностью. Многие из них получают социальные пособия и не могут позволить себе арендовать или приобрести жилье, даже участвуя в городской жилищной программе.

Напомним, транзитный модульный городок для переселенцев был открыт в Харькове в 2015 году. Он был построен на средства, выделенные правительством Германии Немецкому обществу международного сотрудничества (GIZ).

Ранее Игорь Терехов заявил, что среди основных приоритетов работы городской власти на 2021 год - завершение инфраструктурных проектов (в том числе строительство новых станций метро и реконструкция зоопарка) и благоустройство спальных районов Харькова.

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Автор: УНИАН