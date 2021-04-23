Харьковская пенсионерка устроила ремонт дорог своими руками
В Харькове пенсионерка Ася Михайловна каждый день ремонтирует дорогу своими руками.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Женщина делает это с помощью подручных материалов, которые находит на улице, в ответ на очередные обещания властей о ремонте.
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