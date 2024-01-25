В результате взрыва квартира семьи была разрушена полностью.

Вследствие вражеской ракетной атаки по Харькову 23 января погибла жена и 8-летняя дочь регбиста Владимира Машкина, который с начала полномасштабного вторжения РФ присоединился к ВСУ. Об этом сообщает управление по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.

"23 января в семье игрока харьковского регбийного клуба "Легион XIII", мастера спорта по регби и регбилиг, игрока национальной сборной команды Украины по регбилиг Владимира Машкина произошло большое горе. Утром ракета страны-террориста попала в дом, где проживал Владимир со своей семьей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва, который полностью разрушил квартиру, погибли женщина и 8-летняя дочь спортсмена.

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"Тяжелое известие о гибели семьи застало Владимира, который с начала военной агрессии врага пошел добровольцем в ряды ВСУ, на службе", - добавили в ОГА.

Вражеская атака на Харьков 23 января - детали

Россияне в течение 23 января трижды обстреляли Харьков ракетами. В результате утреннего обстрела произошло попадание в многоэтажку. Погибли десять человек, в том числе 8-летняя девочка. Более 40 - пострадали.

Местные власти назвали этот день одним из самых трагических по количеству жертв и раненых в Харькове. Сегодня, 25 января, в городе объявлен траур по погибшим.

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