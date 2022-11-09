На его месте должен появиться памятник в честь бойцов Закарпатской отдельной горно-штурмовой 128-й бригады.

В Ужгороде сегодня демонтировали памятник "Украина – освободителям" возле украинско-словацкой границы.

Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация в Facebook.

"Памятник "освободителям" в Ужгороде возле украинско-словацкой границы... ВСЕ!"- говорится в сообщении.

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Председатель Закарпатской ОВА Виктор Никита проинформировал, что на месте советского монумента может появиться памятник в честь закарпатских штурмовиков 128-й бригады.

"Профильный департамент ОВА уже получил задание собрать группу экспертов, представителей гражданского общества, семей военных и других для наработки концепта", – отметил Никита.

Справка УНИАН. Памятник "Украина-освободителям" был открыт в Ужгороде Закарпатской области 8 мая 1970 года, накануне 25-летия Победы во Второй мировой войне.

Памятник является скульптурой солдата, в одной руке которого поднят флаг свободы, а в другой – автомат. Бронзовая фигура установлена на пьедестале, высота – 11 метров, Вес – 19 тонн.

Деккомунізація в Украине - что известно

Украинская власть взяла курс на декоммунизацию и дерусификацию. В связи с этим начали массово сносить памятник Ленину, а также переименовывать населенные пункты и улицы.

В Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией, а в Киеве переименовали сразу три железнодорожные станции, а также декоммунизировали Арку Дружбы народов в Арку свободы украинского народа.

При этом в Тернополе с третьей попытки продали демонтированный памятник советским летчикам и купили на вырученные средства дроны для ВСУ.

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