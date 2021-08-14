Летний промежуточный курс длился четыре недели. В нем приняли участие 17 грузинских, украинских и чешских военнослужащих.

В Грузии в Сачхерской школе горной подготовки имени полковника Бесика Кутателадзе завершились летние промежуточные и базовые курсы горной подготовки, в которых приняли участие и украинские военные.

Как сообщают "Новости Грузия", летний промежуточный курс длился четыре недели. В нем приняли участие 17 грузинских, украинских и чешских военнослужащих.

В базовом курсе участвовали 37 курсантов Национальной академии обороны Грузии имени Давида Агмашенебели. Их подготовка продолжалась в течение трех недель.

Читайте такжеВ Грузии начинаются многонациональные учения с участием военных из Украины

Военные проходили горно-техническую подготовку, правила выбора и использования горного оборудования, правила безопасности, необходимые при перемещении по горной местности, а также организации спасения и эвакуации пострадавших при перемещении в горах.

После окончания курсов на территории школы прошла официальная церемония выпуска. Командир училища, вице-полковник Иван Цхададзе поздравил выпускников с успешным завершением горного училища. Им были вручены сертификаты о прохождении курсов, а отличившиеся - также значки и подарки.

Военные учения украинцев: что известно

Автор: Виктория Гордиенко