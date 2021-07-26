Обучение Agile Spirit будут проходить на пяти локациях и продлятся до 6 августа.

В Грузии в понедельник, 26 июля, начинаются многонациональные учения Agile Spirit 2021.

Как сообщает "Грузия Online", участие в учениях примут около 2500 военнослужащих из 15 стран: Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.

Отмечается, что целью учений является повышение оперативной совместимости между подразделениями стран НАТО и стран-партнеров, улучшение и усиление оперативных возможностей при планировании и выполнении операций в многонациональной среде, развитие многонациональной готовности и сотрудничества в области безопасности.

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Ранее для участия в учениях в грузинский порт Поти прибыли десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС Украины и патрульный катер "Славянск".

Отметим, в Грузии учения Agile Spirit состоятся в десятый раз. В этом году они будут проходить на пяти локациях и продлятся до 6 августа.

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Автор: Виктория Гордиенко