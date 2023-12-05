На границе со Словакией сегодня очередь остается.

Хоть блокирование границы с Украиной на территории Словакии приостановлено, но очередь на сегодня еще есть. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что вчера блокирование границы с Украиной на территории Словакии было приостановлено.

"Информацию об этом от словацких коллег получили около 22 часов вечера. Нельзя исключать, что Союз перевозчиков Словакии возобновит блокировку через определенное время, но есть надежда, что этого не произойдет", - подчеркнул Демченко.

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По его словам, по состоянию на утро сегодня в направлении Украины на территории Словакии на пункте пропуска "Вишне-Немецке" в сторону пункта "Ужгород" находилось более 600 грузовых транспортных средств. При этом добавил, что до 6 ноября, то есть до начала блокировки пунктов пропуска на территории Польши, на этом направлении очередей из грузовиков в сторону Украины не было.

Демченко сообщил, что наиболее сложная ситуация на границе с Польшей, потому что там продолжается блокировка движения грузовых транспортных средств. На четырех пунктах пропуска по состоянию на утро сегодня на территории Польши в направлении Украины в очередях находится около 3100 грузовиков. Больше всего их напротив пункта пропуска Шегини - около 1100 грузовых транспортных средств. По его словам, движение есть, но не такой интенсивности, которая была до 6 ноября, то есть до блокировки.

Он отметил, что если раньше на пункте пропуска Ягодин в обе стороны пересекало 1200-1300 грузовиков, то за минувшие сутки такое количество колебалось на уровне 140. Демченко сообщил, что более –менее интенсивное движение фиксируется на пункте пропуска Краковец.

Блокировка украинской границы - детали

Польские перевозчики 6 ноября начали забастовку на пограничных переходах с Украиной, выдвинув ряд требований, среди которых отмена "транспортного безвиза". Это привело к огромным очередям на границе, а также негативно повлияли на доставку помощи в Украину. Польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной на четырех направлениях: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Гребенное" и "Шегини - Медика".

С 1 декабря к акции по блокаде границ решили присоединиться и перевозчики в Словакии, которые начали блокировать движение грузовиков в направлении украинского пограничного пункта пропуска "Ужгород". Перечень требований у них практически тот же, что и у поляков – словаки тоже недовольны конкуренцией со стороны Украины.

4 декабря после заседания Совета ЕС на уровне министров инфраструктуры и транспорта еврокомиссар по транспорту Адина Велян заявила, что Европейская комиссия выступает за сохранение Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом, несмотря на требования польских перевозчиков.

Велян подчеркнула, что обсуждать проблемы, связанные с этим соглашением, надо лишь после решения критической ситуации на границе. Также она раскритиковала польское правительство за бездействие, в то же время понеся, что страна находится в процессе формирования нового большинства после выборов.

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