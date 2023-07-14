С июня пассажиропоток начал расти: сейчас в будние дни границу пересекает 110-120 тыс. человек в сутки, а в выходные - 120-140 тыс

С начала полномасштабного российского вторжения незаконно пересечь украинскую границу пытались около 19 тыс. человек. Как сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге, большинство из них - мужчины, передает корреспондент УНИАН

По его словам, из-за летнего периода пассажиропоток на границе значительно вырос. В частности, в конце весны ежесуточно границу в обоих направлениях пересекали 85-90 тыс. человек. Однако с июня пассажиропоток начал расти: сейчас в будние дни границу пересекает 110-120 тыс. человек в сутки, а в выходные - 120-140 тыс.

В то же время, представитель ГПСУ рассказал, что в среднем около 150 человек ежедневно, преимущественно мужчины от 18 до 60 лет, получают отказ в пересечении границы.

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Незаконные попытки пересечения границы пограничники фиксируют как в пунктах пропуска, где мужчины пытаются использовать поддельные документы (больше всего на границе с Польшей), так и вне их (больше всего на границах с Румынией и Молдовой).

"В пунктах пропуска с поддельными документами с начала полномасштабного вторжения... было обнаружено около 6 тысяч человек. А на "зеленом участке" границы задержаны более 13 тысяч граждан мужского пола, которые пытались незаконным способом..., минуя пункты пропуска, попасть за пределы Украины", - сообщил Демченко.

Мобилизация в Украине - данные ГПСУ по нелегальному пересечению границы

Пограничники ежедневно фиксируют случаи, когда мужчины разными способами пытаются незаконно сбежать за границу.

В частности, их задерживают во время попыток переплыть границу реками или перейти лесами и горами в обход пунктов пропуска.

Однако, бывают и забавные случаи. Так, недавно в Одесской области задержали 32-летнего мужчину, который женился на 56-летней женщине с инвалидностью и хотел вместе с ней пересечь границу. "Сердце" женщины стоило жениху 8000 гривень.

Кроме того, также пограничниками был задержан уклонист, который переоделся в женщину и пытался уехать из Украины. 35-летний украинец пояснил, что до начала полномасштабного вторжения находился за границей на заработках. Однако на Пасху решил приехать домой - в Одессу, надеясь, что сможет беспрепятственно вернуться за границу, потому наскоро "сменив пол".

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