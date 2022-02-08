В частности, осенью в Киеве должна пройти гастрономическая конференция Gastromasa.

Председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив рассказала, как планируют популяризировать украинскую кухню.

Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о ближайших запланированных событий в рамках Манифеста украинской кухни.

"Мы планируем в течение этого года сформировать стратегию, с привлечением всех этих шеф-поваров (подписантов манифеста - УНИАН), по популяризации и развитию украинской кухни. И популяризации ее как внутри Украины, так и снаружи. То есть, наша цель, чтобы локально украинцы, путешествуя, потребляли и хотели есть именно местную кухню, понимали, что есть в каждом из регионов представлено, и что обязательно такой must try - продукты и блюда", - отметила Олеськив.

Кроме того, она рассказала о планах в течение года пригласить в Украину множество иностранных журналистов, которые будут знакомиться с украинской кухней, "вдохновляться ею и начинать ее популяризировать в мире".

"Также мы планируем в этом году провести международное событие - Gastromasa, которое пройдет в октябре... Это одно из топовых мировых событий. Есть такая, например, Madrid Fusion в Мадриде и Gastromasa, которая в Стамбуле проходит. И также Gastromasa-Украина будет проведена у нас, в Киеве", - рассказала глава Агентства.

Она отметила, что это соберет в Украине "топовых шефов, топовых журналистов, которым до того мы покажем несколько регионов Украины - это Одессу и Киев".

"Ознакомим их с кухней, проведем им определенные мастер-классы, ознакомим с украинским продуктом для того, чтобы, как мы надеемся, они также смогли чем-то вдохновиться и дальше в своих ресторанах, возможно, внедрить что-то, что они попробовали здесь, - или наш продукт, или какое-то блюдо. И журналисты, которые также напишут, соответственно, об этом в своих СМИ", - отметила Олеськив.

Кроме того, она напомнила, что в этом году, в середине мая, будет проведен фестиваль "Путешествуй по Украине", где будет представлен гид "Дорога гурманов", где речь пойдет о кухне и крафтовых производителях.

"Этим мероприятием мы пытаемся сформировать топовое понимание, что такое вообще украинская кухня, как мы ее должны развивать, как она должна стать популярной в мире. А популярной она может стать тогда, когда мы появимся в ТОПовых рейтингах. А появиться там мы можем тогда, когда наши рестораны высокой кухни будут делать чем-то уникальный продукт, чтобы мы отличались от других стран", - сказала глава Агентства.

Читайте такжеВ Киеве представили стратегию продвижения туристического бренда Украины в мире

На вопрос, заложены ли в госбюджете средства на соответствующую программу, Олеськив рассказала: "У нас есть сейчас 100 миллионов гривен в целом на нашу программу раскрытия туристического потенциала. Из них около 6 миллионов мы, собственно, собираемся на гастрономическую часть потратить. И у нас есть общая история 50 миллионов, которые пойдут на различные маркетинговые мероприятия. И среди них... будет большая доля, которая будет касаться гастрономии так или иначе".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, украинские шеф-повара и Государственное агентство развития туризма объявили об активизации развития гастротуризма в Украине. Они совместно провозгласили Манифест о возрождении украинской кухни, ее популяризации в мире, поиске новых формул древних блюд и развитии отечественного гастротуризма. Они будут работать над возрождением украинской этнической кухни с учетом уникальности и гастрономической специфики каждого региона.

Вас также могут заинтересовать новости: