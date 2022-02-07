Над возрождением украинской этнической кухни будут работать с учетом уникальности и гастрономической специфики каждого региона.

Украинские шеф-повара и Государственное агентство развития туризма объявили об активизации развития гастротуризма в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, они совместно провозгласили Манифест о возрождении украинской кухни, ее популяризации в мире, поиске новых формул древних блюд и развитии отечественного гастротуризма.

В манифесте, в частности, отмечается, что шеф-повара-подписанты "сошлись на том, что украинская кухня, хотя и переплеталась и подверглась влиянию советской эпохи, в своей философии не является тождественной с кухней СССР".

"Блюда, созданные в тот период, готовились с подходами, которые мало учитывали культурные особенности нашего народа, его традиции, техники обработки продуктов. Поэтому мы разделяем отдельно украинскую кухню и отдельно кухню и блюда бывшего Союза для того, чтобы в будущем получить полноценную и самобытную, не зависимую ни от кого гастрономическую культуру", - говорится в тексте.

Шеф-повара убеждены, что Украина должна "рассказать гастромиру свою уникальную историю".

Также отмечается, что они считают кухню национальностей и народностей, проживающих на территории Украины, неотделимой составляющей украинской гастрокультуры.

Авторы манифеста призывают всех украинских шеф-поваров объединиться и создать полноценное украинское гастрокомьюнити.

"Мы уверены, что наша страна должна занять свое место на карте гастротуризма. Для этого мы предлагаем определить приоритетные регионы и туристические направления, работать над развитием туристической инфраструктуры и продвижением украинских продуктов за рубежом, привлекая авторитетное международное сообщество к распространению информации об украинской гастрономии", - отмечают они.

Шеф-повара верят, что на базе традиций, современных техник и локальных продуктов можно "восстановить идентичность украинской кухни, чтобы через 10 лет она имела четкую самобытную концепцию, которая будет выделять ее среди других кухонь мира".

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Авторы манифеста считают необходимым, в частности, возрождать и хранить рецептуры, техники, технологии украинской кухни для следующих поколений; популяризировать украинскую кухню среди рестораторов и инвесторов; поддерживать локальных фермерских производителей и помогать им в развитии.

Среди прочего, они выступают за содействие созданию эффективной стратегии развития внутреннего и въездного гастротуризма; участие в международных гастрособытиях и коллаборацию с мировыми шеф-поварами для популяризации Украины в мире.

Среди около 30-ти подписантов манифеста, в частности, шеф-повар Евгений Клопотенко.

Отмечается, что суть гастротуризма - возрождение украинской этнической кухни с учетом уникальности и гастрономической специфики каждого региона.

Предполагается, что это повысит интерес к Украине в мире и расширит географию маршрутов для внутренних путешествий украинцев.

Как отметила во время мероприятия генеральный директор Директората публичной дипломатии и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Ирина Боровец, гастродипломатия является одним из семи направлений публичной дипломатии, которые будет развивать Украина.

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