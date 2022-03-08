В Дрогобыче Львовской области волонтеры активно собирают помощь для армии - пока одни заготавливают тушенку и пельмени, другие шьют бронежилеты.
Фотокорреспондент УНИАН побывал в гостях у местного бизнеса, занимающегося поддержкой украинских защитников.
Так, волонтеры-повара Марьян и Роман Сушинские готовят тушенку для военнослужащих ВСУ на кухне своего мясного цеха в Дрогобыче.
Тем временем женщины-волонтеры в Дрогобыче лепят пельмени для защитников Украины.
В свою очередь волонтеры-близнецы Роман и Руслан и Любовь Стецюк всей семьей шьют бронежилеты для украинских защитников.
Как сообщал УНИАН, известный украинский дизайнер Андре Тан перешел на пошив спецодежды для украинской армии.
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