Во Львовской области активно работают над организацией поставок всего необходимого для армии.

В Дрогобыче Львовской области волонтеры активно собирают помощь для армии - пока одни заготавливают тушенку и пельмени, другие шьют бронежилеты.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в гостях у местного бизнеса, занимающегося поддержкой украинских защитников.

Так, волонтеры-повара Марьян и Роман Сушинские готовят тушенку для военнослужащих ВСУ на кухне своего мясного цеха в Дрогобыче.

Тем временем женщины-волонтеры в Дрогобыче лепят пельмени для защитников Украины.

В свою очередь волонтеры-близнецы Роман и Руслан и Любовь Стецюк всей семьей шьют бронежилеты для украинских защитников.

Как сообщал УНИАН, известный украинский дизайнер Андре Тан перешел на пошив спецодежды для украинской армии.

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