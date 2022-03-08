Волонтеры Дрогобыча шьют бронежилеты / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)

В Дрогобыче Львовской области волонтеры активно собирают помощь для армии - пока одни заготавливают тушенку и пельмени, другие шьют бронежилеты.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в гостях у местного бизнеса, занимающегося поддержкой украинских защитников.

Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Фото В Дрогобыче волонтеры собирают помощь армии 08 марта 2022© фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)

Так, волонтеры-повара Марьян и Роман Сушинские готовят тушенку для военнослужащих ВСУ на кухне своего мясного цеха в Дрогобыче.

Волонтеры-повара Марьян и Роман Сушинские / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)

Тем временем женщины-волонтеры в Дрогобыче лепят пельмени для защитников Украины.

Женщины в Дрогобыче лепят пельмени / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)

В свою очередь волонтеры-близнецы Роман и Руслан и Любовь Стецюк всей семьей шьют бронежилеты для украинских защитников.

В Дрогобыче волонтеры шьют бронежилеты / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)

Как сообщал УНИАН, известный украинский дизайнер Андре Тан перешел на пошив спецодежды для украинской армии.

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