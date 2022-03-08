Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля.

Украинский дизайнер Андре Тан перешел на пошив спецодежды для украинского войска.

Об этом он сообщил в Instagram.

Сейчас его мастера в столичном цехе занимаются производством теплой одежды из флиса для защитников из теробороны и ВСУ.

"Могли ли мы представить, что компания ANDRE TAN в 2022 году будет шить бронежилеты вместо платьев, флисовую одежду вместо юбок, нижнее мужское белье вместо изысканной женской одежды. Ответ очевиден. Однако мы гордимся, что сегодня делаем именно это! Мы гордимся нашей командой, которая под обстрелами шьет необходимую одежду для ВСУ и теробороны. Гордимся, что являемся частью великой истории, которая непременно закончится победой, нашей общей победой!" - говорится в сообщении на странице дизайнера.

По состоянию на 7 марта цеха Андре Тана отшили более тысячи флисовых кофт, столько же брюк, более 2 тысяч нижнего белья, более тысячи теплых жилетов и полтысячи спальных мешков.

Сейчас дизайнер бросает все усилия на пошив бронежилетов.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Путин, пытаясь оправдать агрессию, заявлял, что начинает "военную операцию" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

За 11 суток боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили более 11 тысяч российских захватчиков и сотни единиц вражеской военной техники.

Из-за провала в боях с ВСУ россияне перешли к террору гражданских, ежедневно бомбардируя жилые районы и убивая мирных жителей.

Кроме того, российская армия блокирует "зеленые коридоры" для эвакуации людей, провоцируя гуманитарный кризис во временно захваченных населенных пунктах.

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