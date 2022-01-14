У Харви было похмелье.

В Днепре лабрадор попал в "ветеринарный вытрезвитель" после новогодних праздников.

Об этом сообщают в ветеринарной клинике "На Рабочей".

Лабрадор Харви поступил в клинику в состоянии сильного опьянения.

"В какой-то момент новогоднего застолья Харви остался один в комнате. Он решил не терять времени зря и полакомиться вкусненьким, пока никто не видит", - говорится в сообщении.

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"Но на следующий день у пса случилось похмелье. Его все ещё шатало из стороны в сторону, на прогулке он не смог помочиться, так как лапы не "слушались". Позже дома началась рвота и пропал аппетит", - говорится в сообщении клиники.

Харви провели дезинтакционную инфузионную терапию, похожую на ту, которую людям делают в подобной ситуации. После этого в клинике решили открыть "вытрезвитель для животных".⠀

Ранее сообщалось, что в Днепре спасали кота Брошу, который провел 30 минут в стиральной машине.

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