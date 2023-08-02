В приложении снова доступна смена места жительства.

В "Дию" вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг - теперь украинцы могут менять место жительства в несколько кликов.

"Теперь, чтобы сменить место жительства, не надо стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦНАП и ждать несколько дней. Делаете считанные клики в "Дия"- и статус в реестре меняется автоматически, а вы экономите свое время и нервные клетки", - сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Он также отметил, что сейчас услугой могут пользоваться женщины, дети и мужчины непризывного возраста. Но Минцифры уже работает вместе с Минобороны над восстановлением услуги для мужчин призывного возраста.

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Как сменить место жительства через"Дию"

Отмечается, чтобы воспользоваться сервисом надо иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дии"; иметь налоговый номер; быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка; право собственности на жилье должно быть внесено в реестр недвижимости с 2013 года; жилье не должно быть в ипотеке.

"Действие" - последние обновления

Как сообщал УНИАН, 22 июня в Министерстве цифровой трансформации анонсировали пять новых сервисов, которые вскоре будут доступны в приложении или на портале "Дия".

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова ведомство планирует отцифровать 100 процентов самых популярных государственных услуг до конца этого года.

С 1 августа стартовал новый этап "єВідновлення"в "Дия". Украинцы теперь могут подать заявление на получение компенсации за разрушенное имущество.

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