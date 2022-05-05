Женщина организовала работу родильного отделения больницы в бомбоубежище.

В Чернигове акушерка принимала роды под обстрелами и 46 дней жила в больнице. Вера Целик помогала женщинам рожать в бомбоубежище.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

5 апреля весь мир отмечает Международный день акушерки. В честь этого праздника в Минздраве рассказали историю о героической женщине из Чернигова, которая не побоялась работать под обстрелами и все дни жила в медицинском учреждении.

"Героиня сегодняшнего поста - старшая акушерка КНП "Родильный дом" Черниговского городского совета Вера Целик. Она смогла побеспокоиться о новорожденных в одном из городов, пережившем ад. С первого дня войны и в течение 46 дней ужаса, выстрелов, отсутствия коммуникаций акушерка организовала работу родильного отделения больницы в бомбоубежище, принимала роды (во время боевых действий — в бомбоубежище) и поддерживала рожениц", - говорится в сообщении.

За все дни, когда оккупанты обстреливали Чернигов, в родильном доме появились на свет 136 детей, в том числе две двойни и три тройни. В медицинском учреждении также выхаживали младенцев, родившихся с маленьким весом. 22 ребенка находились в специальных боксах, из-за постоянных обстрелов в городе не было света, однако работали генераторы.

"Вера - одно из тысяч лиц смелости украинцев во время войны, утомленное, но мужественное и непокорное", - добавили в Минздраве.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киевской области 70-летняя женщина "наводила" артиллерию ВСУ на оккупантов.

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