Во время штурма в ход пошли слезоточивый газ и скамейки.

Прихожане УПЦ МП захватили крупнейший православный храм Черкасс - Свято-Михайловский собор, громада которого перешла в Православную церковь Украины.

Как сообщает издание 18000, сторонники московской церкви взломали входные ворота и попали на территорию храма, применив слезоточивый газ. Около 09:00 прихожане УПЦ захватили собор.

Также на видео, которое распространяется по соцсетям, видно, что в помещении храма часть людей начала применять против одетых в камуфляж арматуру от скамеек и вытеснила их из собора.

Впоследствии стало известно, что в храм прибыла полиция. Правоохранители сообщили, что обеспечивают общественный порядок и устанавливают всех участников инцидента.

Сегодня утром черкасский капеллан Владимир Ридный написал в Facebook о том, что Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, который долгое время был под управлением московского патриархата, перешел в ПЦУ.

Он добавил, что отныне храм будет всегда открыт для военнослужащих, ведь он уже стал Гарнизонным.

"Также на территории храма будет создан центр национально-патриотического воспитания, воскресная школа и подготовка капелланов... Все прихожане, которые были и остаются в Украинской православной церкви (московского патриархата) - приглашаем к молитве в Гарнизонном храме на украинском языке", - отметил Ридный.

После инцидента вокруг собора мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал людей прийти к храму и высказать свое мнение относительно существования московской церкви в городе.

"Приглашаю громаду Черкасс высказать свое мнение относительно существования московской церкви в нашем городе, прийти и помолиться за ВСУ и за здоровье наших воинов в самом большом храме в центре Украины. Мы, как власть, не вмешивались в это, громада добровольно перешла в ПЦУ, но там уже происходит что-то неправомерное. Поэтому приглашаю прийти и подтвердить волю громады", - заявил Бондаренко.

Что известно о служителе храма митрополите Феодосии

Как сообщает Суспильне, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий – Денис Снигирев, который служил в этом храме, получил уже пять подозрений, в частности, в разжигании межрелигиозной розни и отрицании вооруженной агрессии РФ, подрывной деятельности против Украины, нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений. Он уже несколько раз был под домашним арестом.

Кроме того, по данным местных СМИ, Снегирев и его ближайшеее окружение имеют тесные связи с Россией. В частности, он долгое время проходил обучение и работал в РФ, откуда был возвращен незадолго до событий Революции достоинства, в которых активно участвовал на стороне тогдашней власти.

Запрет УПЦ МП в Украине

20 августа Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ.

Согласно недавнему опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС), абсолютное большинство украинцев (80%) поддерживают этот закон.

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