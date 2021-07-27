Соответственно изменено движение общественного транспорта.

В центральной части Киеве ограничено движение транспорта в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-й годовщины Крещения Украины-Руси.

Об этом сегодня утром сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

В частности, с 06:00 перекрыто движение на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади); на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская); на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда); на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади); на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади); на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади); на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут).

Также с 14:00 будет перекрыто движение на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской); на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы); на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной); на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска); на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Соответственно изменено движение общественного транспорта. Также проведение мероприятий контролирует большое количество правоохранителей, которые проверяют прохожих, есть спецтехника.

С начала движения до 14:00 движение общественного транспорта будет организовано: автобус №24 на участках от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого"; автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная"; автобус № 114 на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого".

С 14:00 до окончания мероприятий движение общественного транспорта будет организовано: троллейбус № 38 от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной); автобус № 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского; автобус № 55 от Дарницкой площади до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее – б-р Леси Украинки – ул. Бассейная, дальше по собственному маршруту; автобус № 62 от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной); маршрутное такси № 470 от ул. Ягодной до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне; маршрутное такси № 520 от ст. м. "Лыбедская" до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Празднование 1033-й годовщины Крещения Украины-Руси

Украинская православная церковь Московского патриархата анонсировала торжества в Киеве по случаю Крещения Руси 27-28 июля. В частности, 27 июля на Владимирской горке состоится торжественный благодарственный молебен (начало в 13:00), после завершения молебна состоится крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где будет совершено всенощное бдение. 28 июля состоится торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Лавры (9:00).

Торжества запланировала также Православная церковь Украины. В частности, 27 июля верующих приглашают на всенощное бдение в Михайловском Златоверхом соборе (начало в 16:45). Празднования продолжатся также 28 июля: в 8:30 запланирована Божественная литургия в этом же соборе, в 11:00 - торжества по случаю праздника продлятся на Владимирской горке, где проведут молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

Автор: Константин Гончаров