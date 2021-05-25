Напомним, в прошлом году ПЦУ тоже из-за пандемии отменила шествие ко Дню Крещения Руси-Украины.

Синод Православной церкви Украины решил не проводить традиционный крестный ход по случаю Дня крещения Руси-Украины из-за карантинных ограничений.

"В связи с карантинными ограничениями Священный Синод принял решение провести празднование 1033-летия Крещения Руси-Украины 27-28 июля 2021 г. в г. Киеве и епархиях без организации паломничества и традиционного Крестного хода – в такой же способ, как это произошло в прошлом году", - говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

Напомним, в прошлом году ПЦУ тоже из-за пандемии отменила шествие ко Дню Крещения Руси-Украины.

Отметим, ежегодно 28 июля отмечают День Крещения Руси-Украины. Этот праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день Православная Церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

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Автор: Виктория Гордиенко