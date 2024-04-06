Участие в акции принял отец похищенного оккупантами корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка.

В центре Киева на Майдане Независимости состоялась акция родственников и близких гражданских пленных украинцев, которых забрала в неизвестность Россия за время войны.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии, направленном на привлечение внимания к вопросу гражданских лиц, незаконно лишенных личной свободы в результате российской агрессии, а также к без вести пропавшим гражданским лицам, приняло около 200 человек. Среди них был и отец пропавшего корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка Василий. Его похитила Россия более двух лет назад.

Участники акции принесли фото своих родных, находящихся в российском плену, и транспаранты с призывами к их освобождению. В своих выступлениях они отметили, что к гражданским заложникам применяются пытки, они теряют здоровье в российском плену. Также слово взяли некоторые украинцы, которых уже удалось вернуть из плена.

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Акция состоялась по инициативе общественной организации "Гражданские в плену". В комментарии УНИАН там рассказали, что их организация объединяет до 300 семей гражданских пленных.

Присутствовавший на акции представитель Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Станислав Кулиш заверил, что они делают все возможное для освобождения гражданских заложников.

"К сожалению, не все из того, что мы делаем, - мы получаем тот результат, на который мы ожидаем", - отметил он.

Участники мероприятия также подчеркнули, что они обращаются, в частности к Международному комитету Красного Креста и Организации Объединенных Наций, чтобы они не закрывали глаза на пытки со стороны агрессора и смерти в российском плену, ведь они "не имеют права просто наблюдать в стороне".

На мероприятии также можно было подписать открытку для крымских политзаключенных.

Сколько украинцев держит в плену Россия - данные Центра гражданских свобод

Согласно данным члена экспертного совета Центра гражданских свобод Михаила Саввы, Россия удерживает в плену не менее 7 тысяч украинских гражданских. Среди них есть и журналисты, в частности корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

Его вместе с отцом оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

В июле 2023 года стало известно, что Хилюка вывезли в тюрьму за сотни километров к востоку от Москвы. По информации "Репортеров без границ", журналист УНИАН покинул СИЗО №2 в Новозыбкове, небольшом городке Центральной России, недалеко от границы с Беларусью и Украиной, в мае 2023 года.

Недавно в организации узнали о деталях заключения Хилюка. В частности, он имел долгую беседу с освобожденным уже военнопленным 12 мая 2023 года, когда их и еще 12 украинских заключенных перевозили в автофургоне из Новозыбковской тюрьмы.

Так, освобожденный пленный сообщил, что тюремное заключение, похоже, было достаточно тяжелым испытанием для Хилюка, но физически он выглядел нормально.

25 февраля 2024 года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на всех встречах постоянно поднимает вопрос о немедленном освобождении Хилюка.

По его словам, он использует любую возможность, чтобы "передать списки или поднять вопрос по нашим гражданским заложникам", а представители журналистского сообщества "стоят отдельным блоком".

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