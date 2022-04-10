6-летний мальчик каждый день ходит на могилу своей матери, он боится, чтобы та не проголодалась.

Весь мир поразила история семьи из Бучи. Женщина, которая воспитывала троих детей, не выдержала оккупации и постоянных обстрелов. Она погибла, а теперь на ее могилу ходят сыновья - мальчики приносят матери еду.

Об этом сообщает ТСН.

Недавно сеть облетела фотография, на которой 6-летний Влад стоит у могилы своей мамы. Он принес туда консервы. Оказалось, ребенок каждый день ходит на могилу и приносит еду.

Семья жила в Буче, городе на Киевщине. К сожалению, женщина не выдержала оккупации и умерла. У Марины осталось трое детишек: 13-летняя София, 10-летний Вова и 6-летний Влад. Мальчики вновь пришли на могилу матери. Они принесли конфеты и положили их рядом с консервами, которые приносили раньше.

"Чтобы она не была голодна, мы за нее также переживаем", - рассказал Вова.

Семья жила в Буче в многоэтажке. Вместе с женщиной жил Иван, отец младшего мальчика. Все дети Марины считали его своим родным отцом. Женщина работала в Киеве, в детском саду няней.

Сейчас дети играют со своими друзьями, они уже могут гулять по улице, а игрушки бережно собирают в ящик от снарядов. Однако несколько дней назад они могли лишь мечтать о прогулках. Около месяца семья Марины жила в подвале. Они делили его с соседями.

Елена, соседка семьи, рассказала, что все время они почти не выходили из подвала. Вокруг постоянно были бомбежки, люди слышали свист и чувствовали опасность.

Однажды Марина легла спать и больше не проснулась. Гражданский муж женщины рассказал, что сначала не понял, что творится. Он одевал сына и думал, что женщина просто спит. Уже потом, когда он коснулся плеча Марины, стало понятно - женщина умерла.

Фото, на котором мальчики стоят на могиле своей мамы, всколыхнуло весь мир. Некоторые даже начали писать, что Марина якобы могла умереть от голода. Однако ее гражданский муж говорит, что женщина могла погибнуть вследствие постоянного стресса. Она редко выходила на улицу, сильно боялась стрельбы. Женщина пила много таблеток и плохо питалась. Она пила только кофе и бульон, от другой еды отказывалась.

Чтобы похоронить женщину, пришлось спрашивать разрешения у оккупантов. Это было примерно две недели назад. Могилу вырыли во дворе частной усадьбы рядом.

Дочь Марины, 13-летняя София, не ходит на могилу к матери. Она старается держаться, однако ей очень больно. А вот братья Софийки каждый день ходят к маме.

Сейчас Иван пытается оформить документы, чтобы официально стать отцом для всех детей и уехать как можно дальше от Бучи, ведь все здесь ежеминутно напоминает об ужасной трагедии.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Буче спасли истощенную собаку, охранявшую квартиру в полуразрушенном доме.

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