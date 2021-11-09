Открытие неврологического отделения запланировано на конец ноября.

В Авдеевке продолжают обновлять городскую больницу, там завершают капремонт неврологического отделения. Прежнее здание неврологии на сегодня переоборудовали под лечение COVID-больных пациентов.

Обновляют медучреждение города общественная организация "Авдеевка. Платформа совместных действий" при поддержке Авдеевского коксохимического завода компании "Метинвест".

Так, на сегодня проведен капремонт систем водоснабжения и канализации, в больнице заменили электропроводку, установили новые пластиковые окна и расширили дверные проемы. Кроме того, санузлы оборудовали под потребности маломобильных групп.

Читайте такжеС начала пандемии "Метинвест" поставил 2 тысячи тонн жидкого и 410 тысяч кубов газообразного кислорода больницамТакже в неврологическом отделении облицовывают кабинеты и палаты керамической плиткой, специалисты занимаются сборкой корпусной мебели.

Открытие отделения запланировано на конец ноября. Более 30 тысяч жителей Авдеевки и ближайших населенных пунктов смогут получить помощь медиков в современных условиях. Этот ремонт - подарок жителям города от АКХЗ к своему дню рождения.

Неврологическое отделение - шестой объект в Авдеевской центральной горбольнице, отремонтированный при финансовой поддержке АКХЗ.

Ранее при финансовой поддержке АКХЗ компании "Метинвест" в центральной больнице открыли современное приемное отделение. Кроме того, совместными усилиями "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова в Авдеевке построили кислородную станцию.

Автор: Григорий Бондарь