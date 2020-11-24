На сегодня в Украине более 2 тыс. вакантных должностей судей, и чтобы выйти из этой кризисной ситуации, целесообразно рассмотреть возможность временного возвращения судей в отставке на должности.

Об этом сказала председатель Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовтова во время национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы", пишут "Українські новини".

"Они все недавно прошли квалификационное оценивание. Им нужно гарантировать оставление того же размера судейского вознаграждения, которое им начислили при увольнении. Мы сможем реально и очень быстро наполнить наши суды профессиональными и опытными судьями до времени усовершенствования законодательства по созданию и деятельности ВККСУ", - подчеркнула она.

Она напомнила, что работа Высшей квалификационной комиссии судей заблокирована, что мешает назначать новых судей на должности, а тем временем отток судей продолжается.

"Когда придут в суды вновь назначенные судьи? Ответа нет. И смогут ли новоиспеченные, молодые судьи, качественно осуществлять правосудие? Ведь они придут в суды, где отсутствуют профессиональные судьи с опытом", - подчеркнула Лидия Изовитова.

Председатель НААУ подчеркнула, что из-за нехватки кадров затягивается рассмотрение судебных дел и нарушается право украинцев на доступ к правосудию.

При этом она обратила внимание, что решать эту проблему необходимо системно, через восстановление нормальной работы механизмов назначения судей и обеспечение условий, при которых не будет дискриминации и унижения квалифицированных судей.

Вместе с тем на это необходимо время и до системного решения этого вопроса, временное возвращение судей в отставке позволило бы обеспечить нормальную работу судебной системы.

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Автор: УНИАН