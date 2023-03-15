В Московском патриархате до сих пор надеются, что все удастся уладить.

Некоторые представители УПЦ Московского патриархата не поддерживают действия своей верхушки. Как сообщает священник Днепропетровской епархии УПЦ Андрей Пинчук в интервью Liga.net, иерархи просили наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла уйти со своего поста.

К тому же его предупреждали о планах государства относительно Киево-Печерской лавры. Такая позиция Украины насчет монастыря является достаточно ожидаемой.

"Не скажу, что кто-то из нас радуется событиям вокруг Лавры, но это прогнозируемая реакция государства на бессмыслицу, которая творится на "верхнем этаже" нашей церкви", - сказал Пинчук.

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Священник считает, что УПЦ МП может за собой сохранить долю лавры. Для этого требуется отстранение от руководства их ветви церкви пророссийских деятелей.

"ПЦУ могла быть в одной части [лавры], УПЦ – в другой. УПЦ просто не пошла на контакт с властью", - добавил Пинчук.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил о том, что сейчас речь не идет о принудительном выселении монахов, проживающих на территории Лавры. Таких там около двух сотен.

"Если кто – то и должен выезжать в первых рядах, на мой взгляд, то это те руководители, которые вели незаконные строительства на территории объекта ЮНЕСКО на протяжении многих лет - митрополиты Павел, Антоний, Синодальное управление, администрация УПЦ МП... а уже потом можно говорить обо всех остальных", - сказал Ткаченко.

Ситуация вокруг Киево-Печерской Лавры: что известно из актуального

Как сообщал УНИАН 10 марта, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает контракт с УПЦ МП о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Срок действия соглашения прекращает свою силу 29 марта 2023-го года.

Вместо этого в УПЦ МП заявили, что не видят никаких юридических оснований выселения из Лавры. Они не планируют покидать территорию заповедника.

Министр культуры Александр Ткаченко добавил, что УПЦ Московского патриархата должен покинуть все арендованные помещения Киево-Печерской лавры.

За свой "филиал" вступилась Российская православная церковь. В частности патриарх Кирилл отправил Папе Римскому, генсеку ООН, генсеку ОБСЕ и другим лидерам религиозных и политических организаций письма с жалобами на Украину из-за выселения монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.

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