Российская церковь очень не хочет терять контроль над главной религиозной святыней Руси.

Патриарх Российской православной церкви Кирилл отправил Папе Римскому, генсеку ООН, генсеку ОБСЕ и другим лидерам религиозных и политических организаций письма с жалобами на Украину из-за выселения монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

В этих письмах российский патриарх "поделился глубокой обеспокоенностью в связи с резким усилением государственного давления на православных христиан Украины". Поводом стал разрыв договора аренды между украинским государством и УПЦ МП на пользование помещениями Киево-Печерской Лавры.

Кирилл также напомнил своим адресатам об "унизительных обысках", проходивших в религиозных учреждениях Украины минувшей осенью и зимой.

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"Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом", — заявил глава РПЦ в своих письмах.

При этом Кирилл ненароком признал существование отдельных русского, украинского и белорусского народов, что противоречит утверждениям Путина, отрицающего украинцев как отдельной нации.

В заключение Кирилл призвал адресатов "приложить все возможные усилия" к тому, чтобы УПЦ МП сохранила за собой контроль над Киево-Печерской Лаврой.

УПЦ МП выселяют из Лавры – что известно

10 марта стало известно, что заповедник "Киево-Печерская лавра" решил в одностороннем порядке разорвать договор аренды территорий и зданий комплекса со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП. Причина – нарушение условий договора со стороны церковников, что было выявлено в ходе правительственной проверки.

Как пояснил министр культуры Александр Ткаченко, монахи УПЦ МП должны покинуть территорию Лавры не позднее 29 марта. При этом с 11 марта на территории комплекса начала работать группа инвентаризации, которая проверит сохранность имущества заповедника.

Руководство УПЦ МП с решением правительственных чиновников не согласно и завило, что монахи отказываются покидать территорию Лавры 29 марта. Церковники уверяют, что не являются агентами влияния вражеского государства.

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