С сегодняшнего дня украинки будут выходить на пенсию по новым правилам.

С 1 апреля 2021 Пенсионный фонд увеличит пенсионный возраст для женщин, а также изменит требования к трудовому стажу для всех пенсионеров. Поэтому некоторые украинцы уйдут на отдых позже, чем ожидалось.

Новые изменения регулируются со статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 №1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», согласно которому лица имеют право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет при наличии необходимого страхового стажа.

Новые правила выхода на пенсию с 1 апреля

До 1 апреля возраст выхода на пенсию для украинок составлял 59 лет и 6 месяцев, однако с 1 апреля пенсионный возраст для женщин поднимется к 60 годам и сравняется с условиями для мужчин.

Однако украинки, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию в возрасте 59,6 лет, как и ранее. Остальным женщинам придется ждать до 60 лет.

Также изменятся требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту. Продолжительность страхового стажа определяется на момент достижения пенсионного возраста.

Возраст выхода на пенсию Необходимый страховой стаж 60 лет 38 лет 63 года 18 лет 65 лет От 15 до 18 лет

В Украине постепенно повышаются требования к страховому стажу. В 2020 году для выхода на пенсию нужно было отработать 27 лет. А к 2028 году украинцам потребуется 38 лет официального трудоустройства.

Если страхового стажа не хватает на момент достижения 60 лет, его можно докупить. Один год стажа обойдется в 31 680 гривень (до апреля 2021 эта сумма составляла 24 937 гривень).

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Автор: Екатерина Пулатова